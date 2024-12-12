12 декабря, 11:00Транспорт
"Мой район. Новости": мошенники спекулируют на ж/д билетах в предновогодний сезон
Железнодорожные билеты очень быстро исчезают из продажи в России. Это результат действий спекулянтов. Мошенники бронируют билеты с помощью ботов и выставляют их на продажу через сторонние сайты. Как только проездной документ покупают, его сдают обратно в кассу и бронируют повторно с указанием паспортных данных пассажира.
Благодаря вмешательству Московской межрегиональной прокуратуры в оборот вернули около 2 тысяч билетов. Их общая стоимость составила почти 9 миллионов рублей.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
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