"Мой район. Новости": мошенники спекулируют на ж/д билетах в предновогодний сезон

Железнодорожные билеты очень быстро исчезают из продажи в России. Это результат действий спекулянтов. Мошенники бронируют билеты с помощью ботов и выставляют их на продажу через сторонние сайты. Как только проездной документ покупают, его сдают обратно в кассу и бронируют повторно с указанием паспортных данных пассажира.

Благодаря вмешательству Московской межрегиональной прокуратуры в оборот вернули около 2 тысяч билетов. Их общая стоимость составила почти 9 миллионов рублей.

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