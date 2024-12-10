Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 15:45

Общество

"Техно": столичных школьников учат создавать роботов и цифровых двойников в школе "Сколка"

"Техно": столичных школьников учат создавать роботов и цифровых двойников в школе "Сколка"

Столичные выпускники написали тренировочные работы в формате ЕГЭ

"Техно": в столичной цифровой школе "Сколка" детей учат создавать роботов

В Центральном университете прошел День открытых дверей

"Время новых": школа "Код робота"

"Время новых": клуб иностранных языков для детей

Столичные школьники и студенты установили флаг Москвы 24 в Антарктиде

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Столичные участники экспедиции разбили лагерь на Южном полюсе

В лаборатории по созданию роботов и на IT-полигоне московских школьников с 1-го класса учат создавать роботов и цифровых двойников. Такие направления обучения предлагает школа "Сколка" на территории инновационного центра "Сколково".

Школьное пространство настраивает на серьезную научную работу. Все классы представляют собой многофункциональные трансформируемые аудитории.

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
образованиеобществотехнологиивидеоРоман КарловАлина ГилеваЕкатерина Сухарева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика