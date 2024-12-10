10 декабря, 15:45Общество
"Техно": столичных школьников учат создавать роботов и цифровых двойников в школе "Сколка"
В лаборатории по созданию роботов и на IT-полигоне московских школьников с 1-го класса учат создавать роботов и цифровых двойников. Такие направления обучения предлагает школа "Сколка" на территории инновационного центра "Сколково".
Школьное пространство настраивает на серьезную научную работу. Все классы представляют собой многофункциональные трансформируемые аудитории.
Подробнее – в программе "Техно".