Команда столичного колледжа стала чемпионом "Битвы роботов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Команда "План Б" столичного колледжа предпринимательства № 11 стала победителем международного чемпионата "Битва роботов". В финале студенты третьего курса Александр Рязанов и Вадим Федоров провели четыре поединка с соперниками, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Команда выступала в дисциплине "Битва мини-роботов".

"На чемпионате ребята продемонстрировали отличные инженерные навыки и стратегическое мышление. А робот, разработанный и собранный студентами, имел значительное технологическое превосходство над соперниками", – указал директор колледжа предпринимательства № 11 Вячеслав Шептуха.

Студенты представили робота "Конь", который оборудован мощной вращающейся педалью с дистанционным управлением, развивающей скорость до 15 тысяч оборотов в минуту, и специальным бампером. Он успешно наносил мощные и точные удары соперникам и эффективно защищался от повреждений.

"Целый год мы работали над созданием робота, вкладывали в него все свои силы и знания. Проводили много времени в мастерской и на тренировках. Каждый отборочный этап проходил с огромным волнением", – подчеркнул капитан команды Александр Рязанов.

Участниками финала стали инженеры и робототехники из 32 регионов страны, а также из Индии, Ирана, Белоруссии и Китая.

Ранее стало известно, что американский производитель электромобилей Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году. Основатель компании Илон Маск уточнил, что в 2025 году компания планирует применять роботов на своих сборочных линиях, их использование для внутреннего пользования будет небольшим.

