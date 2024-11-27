27 ноября, 23:30Общество
Школьники и студенты добрались до Кейптауна в рамках антарктической экспедиции
Две команды старшеклассников и студентов столичных колледжей добрались до Кейптауна в Южной Африке в рамках Московской молодежной антарктической экспедиции. Их ждет несколько дней отдыха, экскурсии и даже знакомство с пингвинами.
Из Кейптауна юные москвичи отправятся в Антарктиду. Там они будут изучать чистоту льда и снега, анализировать состояние атмосферы и наблюдать за животными. Возвращение домой запланировано на 14 декабря.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.