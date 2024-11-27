Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 23:30

Общество

Школьники и студенты добрались до Кейптауна в рамках антарктической экспедиции

Школьники и студенты добрались до Кейптауна в рамках антарктической экспедиции

Молодежная антарктическая экспедиция стартовала в Москве

В Москве стартовала молодежная антарктическая экспедиция

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Осенняя школа университета "Евразия" заработала в Москве

Стали известны итоги крупного проекта по профподготовке московских школьников

Правительство выделит 1,5 млрд рублей на техническое оснащение кластера "Квантум парк"

Новости часа: Собянин поручил сдать учебный корпус в Преображенском к 1 сентября 2025 года

"Москва. Инструкция по применению": профессиональные тренинги

Студенты Авиационного техникума имени Казакова посетили компанию "Векпром"

Две команды старшеклассников и студентов столичных колледжей добрались до Кейптауна в Южной Африке в рамках Московской молодежной антарктической экспедиции. Их ждет несколько дней отдыха, экскурсии и даже знакомство с пингвинами.

Из Кейптауна юные москвичи отправятся в Антарктиду. Там они будут изучать чистоту льда и снега, анализировать состояние атмосферы и наблюдать за животными. Возвращение домой запланировано на 14 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика