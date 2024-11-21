Серия конкурсов для школьников "Новые вершины" началась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная программа "Новые вершины" стартовала в Московском дворце пионеров. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Она представляет уникальную серию творческих конкурсов и фестивалей, в которых примут участие свыше 250 тысяч юных горожан.

"От авиамоделирования и робототехники до театральных импровизаций и циркового искусства – "Новые вершины" дают возможность каждому школьнику и студенту до 21 года раскрыть свой талант в одном из 10 направлений", – отмечается в сообщении.

В направления программы вошли техническое, театральное, музыкальное и мультимедийное творчество. Благодаря конкурсам москвичи смогут показать лучшие практики в области дополнительного образования.

Ранее стало известно, что в Московскую молодежную антарктическую экспедицию направят 13 школьников и студентов колледжей. В этом году поход в Антарктиду состоится впервые и по просьбе самих учащихся.

Интерес среди молодежи оказался настолько высоким, что город решил увеличить количество участников до 13 человек. Первоначально речь шла об 11 участниках.

