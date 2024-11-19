Работа первой Школы городской экономики завершилась в Москве

Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы

В Москве завершилась работа первой Школы городской экономики. Ее организовал комплекс экономической политики столицы вместе с факультетом городского и регионального развития ВШЭ, сообщила заммэра Мария Багреева.

Она назвала Школу уникальным образовательным проектом, который позволил студентам получить знания, побыть в роли городских экономистов, погрузиться в их повседневные задачи и узнать о работе от экспертов. Этот опыт поможет выпускникам вузов быстрее сориентироваться на рынке труда, а также станет дополнительным преимуществом при устройстве на работу, отметила Багреева.

Лекторами Школы стали Багреева, глава департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко, директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук и другие. На занятиях слушатели узнали о пространственной структуре города и ее связи с экономическим развитием, о влиянии цифровых сервисов на экономику, а также научились работать с данными и изучили способы оценки экономической эффективности крупных столичных проектов.

Руководитель Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Руслан Гончаров отметил важность того, что студенты могут познакомиться с практикующими специалистами. Школа помогает максимально приблизить компетенции, которые получают молодые люди в рамках образовательной программы. Не менее важным аспектом Гончаров назвал возможность вживую поговорить с экспертами, преподавателями и представителями органов власти.

Практика для слушателей прошла в виде командного кейс-соревнования. Так, студенты под управлением главного экономиста ГК "А101" Никиты Косолапова провели комплексный анализ территории в районе Коммунарка, составили план ее развития, а также оценили экономические эффекты. Победителем стал проект развития территории в формате кибердеревни.

Все участники Школы городской экономики получили сертификаты и памятные призы, а победители кейс-соревнования – возможность претендовать на участие в стажировках комплекса экономической политики.

Ранее преподавателям экономических дисциплин и ученым-экономистам присвоили звание "Почетный экономист города Москвы". Награды вручила Багреева. Она подчеркнула, что экономисты вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие города и всей страны.