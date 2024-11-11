Почетных экономистов и работников образования наградили в Москве

Фото: пресс-служба Экономкомплекса

В День экономиста научным сотрудникам факультетов и кафедр столичных вузов присвоили звания "Почетный экономист города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы" и "Почетный деятель науки и техники города Москвы", сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

Заммэра Мария Багреева вручила награды от столичного правительства. Она подчеркнула, что почетные звания – это высшая форма признания заслуг представителей важных для города профессий за достижения в социально-экономическом и культурном развитии города.

"Сегодня, в День экономиста, мы вручаем почетные награды города тем, без кого экономика столицы не могла бы успешно развиваться, – преподавателям экономических дисциплин и ученым-экономистам", – подчеркнула Багреева.

Она рассказала, что экономисты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы и России, они работают бухгалтерами, руководителями финансовых служб и подразделений компаний, финансовыми и инвестиционными консультантами, специалистами планово-экономических отделов, страховщиками, аналитиками, оценщиками, брокерами.

С экономикой и финансами работа связана более чем у миллиона москвичей – 12,2% от общего числа занятых в экономике города. Экономисты работают в самых разных отраслях. Большинство – почти 460 тысяч человек – заняты в сфере финансов и страхования. В торговле работают 185 тысяч человек, в профессиональной, технической и научной деятельности – около 100 тысяч, в обрабатывающих производствах – более 72 тысяч.

Заммэра также отметила, что обучение квалифицированных экономистов является важной задачей, с которой успешно справляются вузы столицы. По ее словам, уже несколько десятилетий московские преподаватели передают профессиональные знания и опыт будущим поколениям экономистов и обеспечивают высокое качество подготовки молодых специалистов.

Экономика и управление – одно из самых востребованных направлений в вузах Москвы, при этом на столицу приходится около трети всех студентов, поступивших, учащихся и выпускников по специальностям этого направления в РФ.

В 2023/2024 учебном году экономике и управлению обучались 219 тысяч человек, или каждый четвертый студент московского вуза. Высшие учебные заведения города готовят специалистов в сфере экономики не только для Москвы, но и для всей страны.

В частности, в прошлом году на соответствующие специальности в столице поступила почти 71 тысяча человек, из которых 43% – студенты из других регионов, а более 8% – иностранцы. Дипломы получили свыше 50 тысяч молодых специалистов, в том числе более 3,5 тысячи иностранных студентов.

Указ о присвоении почетных званий подписал Сергей Собянин. Так, звание "Почетный экономист города Москвы" присвоили:



декану экономического факультета РУДН Инне Андроновой;



заведующей кафедрой политической экономии имени В. Ф. Станиса экономического факультета РУДН Елене Пономаренко;



профессору кафедры международных экономических отношений экономического факультета РУДН Сергею Лаврову;



заведующей кафедрой экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирине Комаровой;



доценту базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" "Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство" Ольге Елиной.

Звание "Почетный работник образования города Москвы" присвоили преподавателям и ученым РЭУ имени Г. В. Плеханова:

заведующему кафедрой государственных и муниципальных финансов Михаилу Косову;



замдиректора Высшей школы экономики и бизнеса Елене Красильниковой;



профессору кафедры национальной и региональной экономики Надежде Седовой;



профессору кафедры финансов устойчивого развития Алексею Болвачеву;



начальнику учебно-методического управления Ирине Стукаловой;



заведующему базовой кафедрой благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" "Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство" Юрию Ляндау.

Звание "Почетный работник науки и техники города Москвы" присвоили профессору кафедры бухгалтерского учета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Владимиру Чаплюку.

Ранее в столице вручили награду "Лидеры промышленности Москвы". Ее получили 28 предприятий, среди них производители кабельной продукции, лекарственных препаратов, кондитерских изделий, лазерных систем и другие.

Кроме того, стали известны результаты конкурса профессионального мастерства "Московские мастера". Победителями и призерами стали 126 человек. Участников оценивали не только члены жюри, но и лауреаты прошлых лет.