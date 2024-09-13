В столице объявлены победители городского конкурса "Московские мастера"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Стали известны результаты конкурса профессионального мастерства "Московские мастера". Победителями и призерами стали 126 человек. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, передает портал мэра и правительства Москвы.

Участников оценивали не только члены жюри, но и лауреаты прошлых лет. Победителей награждают дипломами, памятными статуэтками и грантами от правительства столицы. Победитель финального тура получает почетное звание "Московский мастер".

Церемонию награждения победителей провели в Белом зале мэрии Москвы. Из них 42 заняли первое место, 84 – разделили второе и третье места. В этот раз на конкурсе были представлены три новые профессии: специалисты по предоставлению государственных услуг, дошкольные педагоги и приемосдатчики багажа и груза.

Свыше половины участников – это люди в возрасте до 35 лет. Самым возрастным стал 69-летний профессионал, а самому юному всего 21 год. Общее число участников в конкурсе уже превысило 1,3 миллиона человек, а общее число профессий выросло с 7 до 40 с момента начала проведения этого конкурса.

"Столица по праву притягивает внимание гостей из других городов и стран. В этом огромная заслуга специалистов всех сфер деятельности города. Труд московских мастеров поистине бесценен", – рассказала Драгунова.

Лучшим среди мастеров по работе с молодежью стал Иван Карпов, инженером-технологом выбран Александр Зайцев, а водителем электробуса – Дмитрий Шишковский.

Ранее в Москве наградили победителей конкурса среди других номинаций. Так, выпускница проекта "Твой старт в туризме" Анна Пиляк победила в номинации "Администратор гостиницы". Второе место заняла Алина Боргенц, а третье – Елена Литвинова.

