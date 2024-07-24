Более 150 студентов прошли практику на производственной площадке Московского НПЗ

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Более 150 студентов ведущих отраслевых вузов и колледжей России прошли практику на производственной площадке Московского НПЗ, рассказали в пресс-службе предприятия.

Участие в практике приняли учащиеся МГУ им. Ломоносова, РХТУ им. Менделеева, МЭИ, Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР) и других учебных заведений. Для студентов было предусмотрено практическое знакомство с технологиями переработки нефти, экологической безопасностью, карьерными возможностями.

"Ежегодно практику на Московском НПЗ проходят сотни студентов. Мы активно сотрудничаем с колледжами и вузами, предлагаем лучшие образовательные программы, по которым можно обучиться престижной и востребованной профессии. Практиканты знакомятся с тонкостями профессии, осваивают навыки, которые в ближайшее время они смогут применить в деле: выпускникам технических и рабочих специальностей мы предлагаем трудоустройство на предприятии", – рассказала заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.

Отмечается, что в учебном центре предприятия практиканты освоили управление установками на 3D-динамических моделях и учебный курс в VR для детального знакомства с процессами нефтепереработки.



Кроме того, впервые в рамках практики студенты приняли участие в конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии". Они прошли тестирование с вопросами по нефтепереработке, охране труда, первой помощи, пожарной безопасности и отработали практические навыки на тренажерах. По итогам лучшие практиканты получили приглашение работать на МНПЗ.

"Развитие потенциала действующих промышленников и подготовка молодых кадров – ключ к успеху и конкурентоспособности сектора. Создавая условия для непрерывного обучения сотрудников, мы обеспечиваем инновационное развитие индустрии и поддерживаем адаптивность работников к быстро меняющимся технологиям", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что с 2022 года профессиональную практику на производстве прошли свыше 1,2 тысячи молодых специалистов, а в 2024-м более 60 компаний примут на стажировку свыше 400 учащихся.



Ранее сообщалось, что в этом учебном году свыше 70 тысяч студентов столичных колледжей прошли практику на крупнейших предприятиях города в сферах промышленности, торговли, финансов, образования, информационных технологий, услуг и гостеприимства. Практикантов приняли свыше 7 тысяч предприятий города, а около 30% старшекурсников получили предложение о трудоустройстве.