Более 200 партнеров-работодателей появилось у колледжей Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом учебном году у столичных колледжей появилось свыше 200 партнеров-работодателей, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Студенты могут практиковаться на реальных производствах и выполнять настоящие рабочие задачи", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

По словам Раковой, порядка 70% учебных часов в колледжах отводится на освоение профессиональных компетенций. Так, ученики получают и совершенствуют навыки, необходимые конкретным работодателям. Благодаря этому у ребят повышаются шансы на успешное трудоустройство в хороших компаниях, подчеркнула заммэра.

Ракова уточнила, что среди новых партнеров – автомобильный завод "Москвич", промышленные предприятия "Автокластер 90/21", "Донстрой", "Колми Инжинири". Преподаватели и мастера учебных заведений уже проходят стажировку на предприятии "Москвич". Учащиеся посещают экскурсии по учебному центру организации и участвуют в мастер-классах.

Партнером также является завод "Микрон" – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России. Студенты кафедры промышленности и инженерных технологий освоят практические навыки на предприятии под руководством квалифицированных сотрудников, говорится в материале.

Между тем четверокурсники колледжа декоративно-прикладного искусства имени Фаберже, обучающиеся по специальности "дизайн", прошли производственную практику в арт-пространстве для автомобилистов и любителей транспорта. Ученики создавали навигацию, визуальное оформление и печатную продукцию.

Также колледж сферы услуг № 3 заключил соглашение c ресторанной группой компаний. Так, 15 ресторанов станут площадками для учебной практики, где студенты будут совершенствовать свое мастерство. В свою очередь, технологический колледж № 24 вступил в Ассоциацию текстильщиков России. Свыше 200 студентов пройдут практику на предприятиях швейной и смежных с ней отраслей.

Кроме того, Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 подписал меморандум о вступлении в программу "Лига колледжей" компании "Газпром нефть". Сотрудничество предполагает совместные образовательные проекты, содействие в разработке и реализации учебных программ для колледжа.

Ранее столичный стройкомплекс и РУДН заключили соглашение о сотрудничестве. Студенты университета пройдут практику и стажировку в организации комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.