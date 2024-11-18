ОЭСР: смена трудовой деятельности после 45 лет может быть полезной

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Смена трудовой деятельности после 45 лет может быть полезной, так как с большей вероятностью такие работники останутся занятыми после 60 и позже выйдут на пенсию. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно прогнозам экспертов, к 2050 году один из шести работников будет старше 65 лет. В связи с этим необходимо адаптировать трудовой рынок к старению рабочей силы.

Согласно статистике ОЭСР, для 60-летних работников вероятность сохранения работы выше 60% при условии, что они меняли профессию в период с 45 до 54 лет. При этом смене профессии после 45 лет в основном препятствуют возрастная дискриминация (43%), местонахождение новой работы (35%), недостаток карьерных возможностей (22%), а также нехватка опыта (20%) и неподходящее образование (18%).

Как отметили эксперты, если до 30 лет к смене работы готовы 17%, то после 45 их доля падает до 6%.

Ранее психолог, психотерапевт, старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Нина Чупракова дала советы тем, кто внезапно захотел уволиться. По ее словам, внезапное желание покинуть место работы может быть признаком того, что у сотрудника накопились проблемы, недовольство и обиды на коллектив.

Чупракова порекомендовала уделять больше внимания собственным чувствам и эмоциям, чтобы научиться контролировать импульсивные действия.