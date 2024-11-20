13 школьников и студентов отправятся в уникальный поход в Антарктиду

13 московских школьников и студентов колледжей отправятся в Антарктиду. В этом году число участников арктической экспедиции увеличили из-за наплыва желающих. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Поход в Антарктиду состоится впервые, по просьбам самих ребят. Они смогут внести вклад в научные исследования экосистемы континента. Для того, чтобы попасть в список участников экспедиции претенденты прошли пять испытаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.