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20 ноября, 11:30

Общество

13 школьников и студентов отправятся в уникальный поход в Антарктиду

13 школьников и студентов отправятся в уникальный поход в Антарктиду

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Столичные школьники и студенты готовятся к экспедиции в Антарктиду

13 московских школьников и студентов колледжей отправятся в Антарктиду. В этом году число участников арктической экспедиции увеличили из-за наплыва желающих. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Поход в Антарктиду состоится впервые, по просьбам самих ребят. Они смогут внести вклад в научные исследования экосистемы континента. Для того, чтобы попасть в список участников экспедиции претенденты прошли пять испытаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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