Собянин: в Гольянове заселяется новый жилой квартал по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый жилой квартал по программе реновации заселяется в столичном районе Гольяново. Комплекс рассчитан на 1 110 квартир, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Квартал был построен на Амурской улице по индивидуальному проекту. Его оборудовали автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Также специалисты создали безбарьерную среду для маломобильных граждан и возвели подземный паркинг.

"В корпусах будут жить порядка 2,5 тысячи человек. Сделали здесь улучшенную отделку – в квартиры можно заезжать сразу. Первые этажи отдали под объекты сферы услуг и офисы", – рассказал мэр столицы.

На придомовой территории появились детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Новые дома находятся рядом со станцией метро "Черкизовская", станцией МЦК Локомотив и железнодорожным вокзалом Восточный. Кроме того, недалеко от комплекса есть Сиреневый сад, Детский Черкизовский парк, школы, детские сады и спортклубы.

"За последние годы район Гольяново, в котором проживают 165 тысяч москвичей, серьезно преобразился. Благоустраиваем общественные пространства", – указал Собянин.

Он добавил, что в этом году был создан большой парк на Красноярской улице, реконструирован автовокзал Центральный на Щелковском шоссе. Более того, в районе планируется построить новую станцию "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро.

В рамках программы реновации в Москве появился еще один дом на улице Лавочкина в Головинском районе. Площадь здания превысила 12 тысяч квадратных метров, благодаря чему в нем удалось разместить 110 квартир общей площадью чуть более 6 тысяч квадратных метров и подземную парковку на 42 машино-места.

