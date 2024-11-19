Дом по программе реновации построен в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В рамках программы реновации в Москве появился еще один дом на улице Лавочкина в Головинском районе. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства города.

Площадь здания превысила 12 тысяч квадратных метров, благодаря чему в нем удалось разместить 110 квартир общей площадью чуть более 6 тысяч квадратных метров и подземную парковку на 42 машино-места.

Кроме того, у жителей в пешей доступности будут находиться образовательные и медицинские учреждения, а также объекты социально-бытовой инфраструктуры. Всего по реновации на улице Лавочкина предусмотрено строительство пяти современных жилых домов, из которых два уже возведены.

При внешней отделке здания специалисты применили систему вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки песочного и кофейного оттенков. Там установили корзины для кондиционеров, а входные группы оформили витражным остеклением.

На придомовой территории, в свою очередь, выполнили комплексное озеленение, а также сделали детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, зону тихого отдыха.

В свою очередь, председатель столичного комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков рассказал, что объекты, возводимые по программе реновации, требуют повышенного внимания ведомства, поскольку способствуют улучшению жилищных условий миллионов москвичей. В связи с этим производственный цикл строительства дома находился под контролем Мосгосстройнадзора.

"С момента начала работ инспекторы провели 15 контрольно-надзорных мероприятий для оценки качества работ и применяемых материалов. В результате последней проверки было оформлено заключение о соответствии здания проектной документации", – отметил Слободчиков.

Накануне строительные работы двух новостроек по программе реновации завершились в районе Перово. Здания общей площадью более 51 тысячи квадратных метров появились на 1-й Владимирской улице, доме 47, корпусе 1, и на 3-й Владимирской улице, доме 23.

В новостройках предусмотрено 454 квартиры, 9 из которых предназначены для проживания маломобильных горожан. Жильцы обоих домов смогут пользоваться подземными и плоскостными парковками. Новостройки расположены среди сложившейся городской застройки в кварталах со всей необходимой социальной и бытовой инфраструктурой, а также хорошей транспортной доступностью.