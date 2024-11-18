18 ноября, 15:30Новости
Новости часа: Москва признана лидером по количеству музеев среди глобальных городов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва опережает все мировые культурные столицы по количеству музеев. Об этом заявил Сергей Собянин.
Строящиеся школы в районах Косино-Ухтомском и Богородское готовы более чем на 75%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Погода в Москве в течение недели будет нестабильной, рассказали в Гидрометцентре РФ.