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Новости

18 ноября, 15:30

Новости

Новости часа: Москва признана лидером по количеству музеев среди глобальных городов

Новости часа: Москва признана лидером по количеству музеев среди глобальных городов

Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Новости часа: восемь промышленных объектов будут введены в "Алабушеве" в 2025 году

Собянин: Москва опережает все мировые культурные столицы по количеству музеев

Сергей Собянин: в "Алабушеве" построят 20 крупных промышленных и соцобъектов

Новости часа: на западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств

Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

Женщины с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы

Собянин: в Раменском городском округе отражена атака летевшего к Москве БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва опережает все мировые культурные столицы по количеству музеев. Об этом заявил Сергей Собянин.

Строящиеся школы в районах Косино-Ухтомском и Богородское готовы более чем на 75%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Погода в Москве в течение недели будет нестабильной, рассказали в Гидрометцентре РФ.

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