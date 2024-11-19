Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился район Гольяново за последние годы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 2,5 тысячи человек будут жить в квартале по реновации в Гольянове. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Цикл встреч "Урок со звездой" проводят в московских школах искусств, поделилась заммэра Наталья Сергунина.

Строительство крупной школы в районе Коммунарка приближается к концу, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.