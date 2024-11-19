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Новости

Новости

19 ноября, 16:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился район Гольяново за последние годы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился район Гольяново за последние годы

Новости часа: в Гольянове заселяется новый жилой квартал по программе реновации

Собянин: в Гольянове заселяется новый жилой квартал по программе реновации

Новости часа: предпринимательские классы открыты в 214 школах Москвы

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о предпринимательских классах в школах Москвы

Новости часа: в предпринимательских классах учатся около 10 тыс школьников

Мэр Москвы: в предпринимательских классах учатся около 10 тыс школьников

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Новости часа: 20 крупных объектов появятся в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 2,5 тысячи человек будут жить в квартале по реновации в Гольянове. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Цикл встреч "Урок со звездой" проводят в московских школах искусств, поделилась заммэра Наталья Сергунина.

Строительство крупной школы в районе Коммунарка приближается к концу, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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