"Московская техническая школа" проведет онлайн-курс по основам промышленного дизайна

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Московская техническая школа" совместно с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций "2050. ЛАБ" организует онлайн-курс "Основы промышленного дизайна", который будет бесплатным. Обучение стартует 26 ноября, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Промышленный дизайн – один из эффективных инструментов, который позволяет предприятиям создавать удобную, функциональную и узнаваемую продукцию. Его поступательное развитие способствует повышению конкурентоспособности компаний, снижению затрат на производство и, как следствие, росту экономической эффективности", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Цикл вебинаров "Московской технической школы" призван познакомить слушателей с историей и принципами промышленного дизайна, трендами и методами изготовления продукции.

В качестве спикеров выступят шеф-дизайнеры, основатели студий, школ и профессиональных веб-ресурсов. По завершении обучения для участников подготовят итоговое тестирование, после которого выдадут сертификаты.

"Знание принципов создания успешного продукта поможет в развитии бизнеса. Мы разработали актуальную программу, полезную разным аудиториям", – добавила гендиректор Наццентра промышленного дизайна и инноваций "2050. ЛАБ" Дарья Топильская.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги четвертого потока московской "Академии инноваторов". Она отметила, что большая часть участников – молодые предприниматели. При этом половину проектов представили выпускники высших учебных заведений и студенты-выпускники.

