Подведены итоги четвертого потока московской "Академии инноваторов"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Заммэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги четвертого потока московской "Академии инноваторов" в ходе Всероссийского форума технологического предпринимательства.

Она отметила, что большая часть участников – молодые предприниматели. При этом половину проектов представили выпускники высших учебных заведений и студенты-выпускники.

Мероприятие собрало вместе стартапы из Москвы, инвесторов, представителей городских органов власти и крупных компаний-заказчиков. Для них была подготовлена выставка лучших проектов участников программы, проведены презентации и встречи с экспертами.

Наиболее активные участники – студенты и сотрудники Московского физико-технического института, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Московского государственного технического университета имени Баумана и Национального исследовательского технологического университета МИСИС.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития сообщили, что в результате четвертого потока участники смогли привлечь более 90 миллионов рублей в виде инвестиций и грантов. Также было проведено тестирование 28 продуктов на площадках крупных компаний.

"Еще один важный показатель – количество подписанных контрактов. Команды заключили 57 сделок на сумму 40 миллионов рублей. Шесть проектов нашли покупателей за рубежом, в том числе в Турции, Саудовской Аравии и Казахстане", – подчеркнула заммэра.

Кроме того, по ее данным, появилось больше проектов, связанных с использованием искусственного интеллекта, дополненной реальности и анализа больших данных.

Наиболее востребованы оказались направления программного обеспечения (18%), медицинских разработок (8%), а также решения для промышленности и онлайн-торговли (6%).

Одна из участниц, Диана Мелихова, разработала систему управления производственными и лабораторными процессами, позволяющую вести учет реактивов, автоматизировать отчетность, составлять карту оборудования и планировать рабочий процесс.

Другой участник, Михаил Башкирев, предложил проект с использованием ИИ – программа анализирует данные с датчиков и помогает обнаруживать возможные проблемы в работе оборудования. Команда Башкирева получила грант в размере 1 миллиона рублей и договорилась о тестировании на одном из предприятий в Саранске.

В числе десяти лучших проектов оказались сервис по подбору помещений для хранения вещей, система восстановления после физических нагрузок и цифровой инструмент для управления зданиями.

Сергунина отметила, что с 2023 года к "Академии инноваторов" подключились более 20 тысяч предпринимателей, которые участвуют из 300 городов России, Индии, Нигерии и других стран.

"Создано порядка 4 тысячи инновационных проектов и свыше 500 стартапов. Объем привлеченных инвестиций и грантов превысил 300 миллионов рублей", – подытожила заммэра.

Между тем за 2024 год около 300 стартапов создали участники "Академии инноваторов", хакатона "Лидеры цифровой трансформации" и конкурса "Новатор Москвы". Так, участники "Академии инноваторов" запустили ассистент для проведения онлайн-встреч, который был создан на базе искусственного интеллекта. Он способен расшифровывать разговоры и выделять основные тезисы.