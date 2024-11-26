Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 23:15

Транспорт

Скорость на автомагистралях Москвы выросла на 5%

Скорость на автомагистралях Москвы выросла на 5%

Новости часа: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

"Мой район. Новости": приподнятые платформы появились на остановке трамваев Яузские Ворота

"Это Москва. Транспорт": метро 40-х

"Мой район. Новости": проходку тоннеля завершили на Рублево-Архангельской линии метро

Движение ускорилось на магистралях Москвы

Новости мира: сотрудники компании Volkswagen вышли на протесты в черной одежде

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 26 ноября

Новости мира: уголовные дела против Дональда Трампа прекращены в США

Штрафы за езду без полиса ОСАГО могут вырасти до 5 тыс рублей

В Москве ускорилось движение на магистралях. К такому выводу пришли аналитики ЦОДД. Они сравнили данные за 10 месяцев 2023 и 2024 годов.

По сравнению с прошлым годом средняя скорость на автомагистралях столицы выросла на 5% и сейчас составляет почти 48 километров в час. Такой рост стал возможен благодаря комплексу мер, которые направлены на оптимизацию дорожного движения в Москве. Это в том числе внедрение таких новых технологий как умные перекрестки, светофоры и камеры, строительство новых дорог и эстакад.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоАнастасия НалетоваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика