Скорость на автомагистралях Москвы выросла на 5%

В Москве ускорилось движение на магистралях. К такому выводу пришли аналитики ЦОДД. Они сравнили данные за 10 месяцев 2023 и 2024 годов.

По сравнению с прошлым годом средняя скорость на автомагистралях столицы выросла на 5% и сейчас составляет почти 48 километров в час. Такой рост стал возможен благодаря комплексу мер, которые направлены на оптимизацию дорожного движения в Москве. Это в том числе внедрение таких новых технологий как умные перекрестки, светофоры и камеры, строительство новых дорог и эстакад.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.