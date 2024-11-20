Поездки в столичном транспорте становятся комфортнее и безопаснее

В Москве продолжают улучшать транспортную инфраструктуру, и одним из нововведений стало появление 11 трамвайных платформ венского типа. Эти платформы, расположенные прямо над проезжей частью, облегчают посадку и высадку пассажиров на узких улицах.

По словам начальника отдела информирования службы внешних связей Московского метрополитена Павла Семкина, венские платформы отличаются от обычных приподнятых остановок тем, что они интегрированы в проезжую часть.

В сентябре 2024 года Сергей Собянин заявил, что Москва задает тренды развития трамвайной сети для всей страны.

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