Поездки в столичном транспорте становятся комфортнее и безопаснее

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20 ноября, 07:15

Транспорт

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В Москве продолжают улучшать транспортную инфраструктуру, и одним из нововведений стало появление 11 трамвайных платформ венского типа. Эти платформы, расположенные прямо над проезжей частью, облегчают посадку и высадку пассажиров на узких улицах.

По словам начальника отдела информирования службы внешних связей Московского метрополитена Павла Семкина, венские платформы отличаются от обычных приподнятых остановок тем, что они интегрированы в проезжую часть.

В сентябре 2024 года Сергей Собянин заявил, что Москва задает тренды развития трамвайной сети для всей страны. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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