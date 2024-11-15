Началась реставрация ворот парадного въезда усадьбы Валуево

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты отреставрируют ворота главного въезда усадьбы Валуево в ТиНАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время уже демонтированы парные скульптуры бегущих оленей, которые были установлены на пилонах. У них утрачены элементы рогов и копыт, есть загрязнения и деформация поверхности. Реставрировать их будут в специальных мастерских.

Сами ворота также нуждаются в проведении качественных работ – на них отслоилась штукатурка и шелушится краска. Карнизы были частично разрушены, а на цоколях образовались грибок и плесень.

"В случае с главными воротами усадьбы Валуево восстановление исторического облика началось с уникальных скульптур оленей. Для этого их перевезут в мастерские, где специалисты бережно расчистят их, смоделируют и восстановят утраченные детали. После завершения работ изваяния вернутся на свое историческое место, но перед этим их можно будет увидеть на выставке "ПРОреставрацию" в конце ноября – начале декабря", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

За восстановлением исторического облика будут следить специалисты Мосгорнаследия. Реставраторам предстоит расчистить и укрепить кирпичную кладку главных ворот, усилить фундамент, убрать ржавчину с выступающих металлических элементов и воссоздать утраченные декоративные детали.

Ансамбль усадьбы Валуево является памятником архитектуры эпохи классицизма, признанный объектом культурного наследия федерального значения. В усадьбе ранее проживали князья Шепелевы, Толстые и Мещерские, а также Алексей Мусин-Пушкин.

Ранее сообщалось о начале реставрации усадьбы Кузьминки, расположенной на юго-востоке Москвы. В этом году планируется восстановить 19 объектов. В данный момент специалисты начали реставрировать гроты, в дальнейшем будут приведены в порядок Арочный мост, Ванный домик, Музыкальный павильон и Львиная пристань. После окончания работ в усадьбе откроются выставки.