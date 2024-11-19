Россиянам рассказали, во сколько обойдется подготовка авто к зиме

В этом году автовладельцы стали тратить больше на подготовку своих машин к зимнему сезону, сообщили эксперты. В среднем расходы выросли до 18 тысяч рублей. Специалисты подсчитали стоимость условного набора необходимых товаров и услуг, включая аккумулятор, "дворники", незамерзающую жидкость, а также услуги шиномонтажа и автосервиса по сезонному техобслуживанию. По всем этим пунктам расценки увеличились в среднем на 16% за год.

Эксперты связывают рост затрат с увеличением вторичного рынка автомобилей в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.