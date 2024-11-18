"Мой район. Новости": пересадку на МЦК построят на Троицкой линии метро

Пересесть на Московское центральное кольцо теперь можно будет и с Троицкой линии метро. На изумрудной линии в настоящее время строится одноименная станция "ЗИЛ". После ее открытия пассажирам станет удобнее добираться до работы и других важных объектов.

Между тем в октябре МЦК воспользовались 15 миллионов человек. Растущий интерес к нему связывают с открытием дополнительных пересадок, в том числе на Московские центральные диаметры.

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