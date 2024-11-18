Курорт "Роза Хутор" откроет горнолыжный сезон после 20 декабря

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Начало зимнего сезона катания на курорте "Роза Хутор" в Сочи запланирован на 20-е числа декабря, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горнолыжного курорта.

Недавние снегопады в горах и стабильность температуры воздуха сигнализируют о скором открытии зимнего сезона на курорте, однако на его территории должно быть достаточно снежного покрова.

При этом до обозначенной даты руководство курорта может сделать покрытие с использованием искусственного снега.

"Если погодные условия будут благоволить, то мы сможем подготовить их для катания и раньше", – заявил заместитель гендиректора "Роза Хутор" по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.

Дата старта зимнего сезона определена пока только предварительно. Она также будет формироваться с учетом погодных условий.

"Но, как мы уже говорили раньше, точную дату мы объявим дополнительно, так как это зависит от погодных условий", – уточнили представители курорта.

Между тем ГУМ-Каток на Красной площади в Москве откроется для посетителей 6 декабря. При этом вечером 5 декабря пройдет его торжественное открытие. В настоящее время уже начинаются монтажные работы конструкций катка.

Кроме того, открытие самого большого катка столицы состоится на ВДНХ в 22 и 23 ноября. Этой зимой каток ВДНХ снова вернет себе статус главного катка страны и самого большого катка Москвы и расположится на традиционном месте – вдоль Центральной аллеи между павильонами № 1 "Центральный" и № 58 "Земледелие".