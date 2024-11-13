В РФ предложили лишать мигрантов отсрочки на замену водительских прав

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В Госдуму внесен законопроект от партии ЛДПР, согласно которому мигранты будут лишены отсрочки на замену прав в случае нарушения ими правил дорожного движения, сообщила пресс-служба фракции.

"Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предлагают лишать отсрочки на замену и аннулировать иностранные и международные водительские права мигрантов в случае нарушения ими правил дорожного движения. При этом согласно инициативе вернуться за руль иностранные нарушители смогут лишь после получения российских водительских прав", – говорится в заявлении.

По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР в ГД Сергея Леонова, мигранты регулярно становятся участниками ДТП. Он подчеркнул, что находящиеся в РФ мигранты должны соблюдать правила дорожного движения. При этом не должно быть никаких послаблений, так как от этого зависят жизни людей.

Сейчас у иностранцев есть возможность в течение одного года с момента получения ВНЖ или гражданства РФ продолжать использовать права, полученные у себя на родине, перед тем как заменить их на российские.

"Однако отсрочка распространяется и на тех, кто не имеет не только соответствующих знаний о правилах дорожного движения в России, но и желания, чтобы их изучить и им следовать", – отметили в пресс-службе фракции.

По мнению авторов инициативы, предлагаемые изменения позволят исключить послабления для иностранцев, не соблюдающих принятые в России ПДД, это, в свою очередь, увеличит ответственность иностранных водителей и повысит уровень безопасности на дорогах.

Ранее депутаты от ЛДПР направили в кабмин пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Слуцкий отметил, что соседство с иностранными арендаторами, не соблюдающими элементарные правила, стало настоящей проблемой для россиян.

При этом владельцев таких квартир очень сложно найти, а вызовы полиции только усиливают агрессию мигрантов. Глава ЛДПР также призвал наказывать как самих арендаторов, так и владельцев жилья, если они способствуют созданию "резиновых" квартир.