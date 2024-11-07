Путин призвал власти следовать интересам граждан РФ в вопросах миграции

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Власти должны думать об интересах своих граждан в контексте миграционной политики, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

Президент пояснил, что в вопросе привлечения мигрантов следует думать прежде всего об интересах россиян. При этом, по его словам, мигранты в России должны жить в нормальных условиях и пользоваться всеми благами цивилизации, однако пока здесь есть перекос.

Глава государства уверен, что неприятия к мигрантам не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы Российской Федерации.

"Первый этап – нам нужно создать такие условия, когда люди, приезжающие на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции. Мы много раз об этом говорили. Знать наши законы, и не только знать все это, а быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан", – объяснил Путин.

Помимо этого, Путин назвал нехватку рабочих рук одним из основных препятствий для экономического роста России.

Ранее комиссия Госдумы по миграционной политике начала готовить ряд нововведений в законы страны, в их числе – обязательная диагностика детей мигрантов перед приемом в российские школы. Депутаты отмечали, что незнание языка создает проблемы не только ребенку, но и самому учреждению.

