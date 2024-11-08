В Госдуму внесен проект об ограничении регистрации иностранцев в квартире

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ограничить количество иностранцев, имеющих право на регистрацию по месту жительства – не больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади.

Проект дополняет статью 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, которая конкретизирует право собственников предоставлять свои жилые помещения в пользование иностранцам на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании. Срок договора не может превышать период законного нахождения иностранного гражданина на территории России.

Дополнение с количеством иностранных граждан на шесть квадратных метров жилой площади не позволит регистрировать в жилом помещении неограниченное количество граждан.

Если закон примут, число иностранных граждан, которые могут встать на учет или регистрацию в конкретной квартире, будет зависеть от площади помещения. С одной стороны, это предотвратит злоупотребление правом собственниками жилых помещений, а с другой – обеспечит гарантии жилищных прав иностранцев.

Владимир Путин ранее заявил, что власти должны думать об интересах своих граждан в контексте миграционной политики. При этом, по его словам, мигранты в России должны жить в нормальных условиях и пользоваться всеми благами цивилизации.

Глава государства уверен, что неприятия к мигрантам не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы Российской Федерации.

Комиссия Госдумы по миграционной политике начала готовить ряд нововведений в законы страны, в их числе – обязательная диагностика детей мигрантов перед приемом в российские школы. Депутаты отмечали, что незнание языка создает проблемы не только ребенку, но и самому учреждению.

