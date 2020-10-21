Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более тысячи новых пассажиров пришли в метро благодаря станции "Потапово" Сокольнической линии. За первый месяц работы станцией воспользовались более 400 тысяч раз, а на "Новомосковской" стало свободнее до 30%. Число пассажиров на вход уже сейчас составляет больше 16 тысяч в рабочий день и продолжает расти.

"В поездах "Москва-2024" посадка и высадка пассажиров происходит быстрее на 20%. Расширенные дверные проемы позволяют быстрее заходить и выходить из вагона в часы пик. Это особенно актуально для одной из самых востребованных линий – Замоскворецкой. По будням на ней совершается около 900 тысяч поездок. Замена подвижного состава на этой линии завершится ориентировочно в 2026 году", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Количество ДТП с пешеходами, которые переходили дорогу в неположенном месте, снизилось на 11% с начала года. Такого результата удалось достичь благодаря мероприятиям по повышению безопасности пешеходов.