18 октября, 18:30Новости
Новости часа: с начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Более тысячи человек посетили спортивные занятия на речных вокзалах Москвы с сентября, рассказали в Дептрансе.
Число ДТП из-за перехода дороги в неположенных местах снизилось в Москве на 11% с января. Соответствующую статистику предоставил ЦОДД.