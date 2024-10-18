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Новости

18 октября, 18:30

Новости

Новости часа: с начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов

Новости часа: с начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов

Новости часа: Собянин рассказал, какая производительность труда в Москве

Собянин: перечисления Москвы в федеральный бюджет выросли в 5 раз с 2010 года

Новости часа: БКЛ принесла федеральному бюджету равную расходам на строительство сумму

Новости часа: в ближайшие три года в Москве построят более 7 миллионов "квадратов" жилья

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной и деловой инфраструктуры в Москве

Собянин: с начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов

Новости часа: в 23 стационарах Москвы внедрен сервис "Цифровая реанимация"

Мэр Москвы: сервис "Цифровая реанимация" работает в 23 стационарах столицы

Собянин: к началу октября в Москве прошло более 900 бесплатных экскурсий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более тысячи человек посетили спортивные занятия на речных вокзалах Москвы с сентября, рассказали в Дептрансе.

Число ДТП из-за перехода дороги в неположенных местах снизилось в Москве на 11% с января. Соответствующую статистику предоставил ЦОДД.

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