Новости часа: с начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более тысячи человек посетили спортивные занятия на речных вокзалах Москвы с сентября, рассказали в Дептрансе.

Число ДТП из-за перехода дороги в неположенных местах снизилось в Москве на 11% с января. Соответствующую статистику предоставил ЦОДД.