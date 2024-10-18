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18 октября, 11:15

Транспорт

В Путилкове модернизируют дорожную сеть для снижения аварийных ситуаций

В Путилкове модернизируют дорожную сеть для снижения аварийных ситуаций

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Автомобилисты в Путилкове создают аварийные ситуации на дороге, объезжая загруженные участки по встречной полосе. Данный район активно застраивается в последние годы, тем самым увеличивая число жителей. В результате водители могут около часа провести в пробке при выезде из района на МКАД.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сейчас идет активная модернизация дорожно-транспортной сети, которая разгрузит выезд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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