В Одинцове задержан мужчина после угона поливомоечной машины

Правоохранители задержали в подмосковном Одинцове мужчину, который подозревается в угоне поливомоечной машины и краже одежды. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в телеграм-канале

Предварительно, злоумышленник проник на территорию строительной организации в Одинцове, где в тот момент отсутствовала охрана, и угнал поливомоечную машину стоимостью более восьми миллионов рублей.

Правоохранители заметили транспорт на федеральной трассе. Водитель игнорировал требования инспекторов остановиться, стал опасно маневрировать, увеличил скорость и попытался скрыться. Однако в результате преследования полицейские его остановили и задержали. Машину изъяли и вернули владельцу, рассказала Волк.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Помимо этого, в отношении задержанного расследуется дело о краже. Мужчина подозревается в хищении одежды из частного дома. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее столичные полицейские задержали 32-летнего жителя Ивановской области после кражи внедорожника Toyota за 5,6 миллиона рублей у москвича.

Согласно материалам дела, приезжий решил украсть одну из машин на улице Болотниковской. Для осуществления задуманного он заказал эвакуатор, убедив водителя, что это его автомобиль. Транспортное средство перевезли на парковку в районе улицы Митинской. Полицейские нашли автомобиль и вернули владельцу.