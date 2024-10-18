Расписание поездов на МЦД-1 изменится 18–20 и 25–26 октября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Расписание поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится в связи со строительными работами 18–20 и 25–26 октября, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Окна в эти даты были назначены в период с 19:00 до 07:30. В это время планируется продолжить работы по строительству московского городского вокзала Петровско-Разумовская.

Так, от станции Савеловская до Бескудникова поезда будут следовать по одному пути в обе стороны. В связи с этим интервалы движения на Савеловском направлении частично увеличатся. После 19:00 они составят до 15 минут, а после 23:00 – до одного часа. При в этом в утренние часы до 07:30 перерывы между поездами вырастут до 30 минут. Вместе с тем некоторые поезда дальнего пригорода проследуют от/до Лобни и Бескудникова.

Кроме того, интервалы движения увеличатся на Белорусском направлении. После 22:00 перерывы между электричками составят до 40 минут, а в утреннее время до 07:30 они могут достигнуть 30 минут. При этом вечером ряд поездов, которые отправляются со стороны Одинцова, проследует от/до Белорусского вокзала. Некоторые из них не будут останавливаться на Беговой.

Изменения также коснутся графика движения поездов "Аэроэкспресс" в утренние и вечерние часы. Пассажиры также смогут добраться до аэропорта Шереметьево с помощью автобусов, которые отходят от станции метро "Ховрино". Речь идет о маршрутах № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).

Вместе с тем в период с 18 по 20 октября график движения поездов изменится после 23:00 до 05:40 на МЦД-2. Коррективы связаны с продолжающимися работами по капитальному ремонту пути на участке Люблино – Царицыно.