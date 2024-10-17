Расписание поездов на МЦД-2 изменится в ночное время с 18 по 20 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на МЦД-2 изменится после 23:00 до 05:40 в период с 18 по 20 октября. Об этом пресс-служба Дептранса Москвы написала в телеграм-канале.

Так, на участке Люблино – Царицыно электрички в обе стороны будут следовать по пути "На Нахабино". На Курском направлении интервал движения увеличится до 40 минут, часть поездов со стороны Подольска поедет укороченными маршрутами от и до станции Царицыно.

На Рижском направлении интервал движения увеличат до 24 минут, некоторые электрички со стороны Нахабина проследуют укороченными маршрутами от и до Курского вокзала.

Изменения связаны с продолжающимися работами по капитальному ремонту пути на участке Люблино – Царицыно.

С 27 октября составы ЦППК перейдут на зимний график работы. Корректировки вносятся в расписание с началом и окончанием дачного сезона. Изменения затронут Павелецкое, Савеловское, Казанское, Киевское и Горьковское направления, а также Большое кольцо Московской железной дороги.