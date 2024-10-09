Продление МЦД сократит время проезда из Москвы до областных центров на 25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Время в пути из Москвы до областных центров и обратно сократится до 25% благодаря продлению МЦД в 4 региона РФ. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Подчеркивается, что время ожидания поездов в самих регионах должно сократиться в 6 раз. Большинство станций будущего продления МЦД уже существуют, так как при развитии Центрального транспортного узла будет использована существующая железнодорожная сеть.

"Планируем, что на первом этапе интервал движения поездов сократится в три раза, в среднем до 60 минут, а на втором этапе – в среднем до 30 минут, это в шесть раз чаще, чем сейчас", – уточнили в Дептрансе.

Ранее о том, что столичные центральные диаметры будут продлены в несколько регионов страны, сообщал Сергей Собянин. Первыми городами станут Калуга, Смоленск, Тула и Ярославль. В итоге железнодорожный транспорт станет доступен для 11 регионов, где проживают более 30 миллионов человек.

