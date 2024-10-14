110 вагонов поезда "Иволга 4.0" выйдут на МЦД до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

110 вагонов поезда "Иволга 4.0" выйдут на МЦД до конца 2024 года, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Это произойдет в рамках обновления подвижного состава. Ранее еще 110 таких же вагонов уже вышли на МЦД-3 и МЦД-4.

"На МЦД-1 и МЦД-2 поезда обновили в первый год их работы, сейчас вместе со специалистами Центральной пригородной пассажирской компании сфокусированы на МЦД-3 и МЦД-4", – передает слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент на всех четырех столичных диаметрах ходят более 800 вагонов "Иволга" разных поколений. Обновление составов продолжится и в 2025 году, подчеркнул заммэра.

За прошедшее лето пассажиры совершили более 103 миллионов поездок по столичным диаметрам, что почти на 20% больше лета 2023 года. Только на МЦД-3 за летние месяцы было совершено уже более 33 миллионов поездок.

