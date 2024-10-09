Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 11 и 14–17 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится 11 и с 14 по 17 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД на участке Тверь – Бологое изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД на участке Москва-Пассажирская – Бологое", – отмечается в сообщении.

Электрички третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) на участке Москва – Клин будут ходить по измененному расписанию, а некоторые поезда отменят. Также часть электричек на участке Зеленоград-Крюково – Тверь будет отменена на всем маршруте, а часть – проследует с отменой остановок.

Между тем в текущем году столичные власти приобрели шесть поездов "Иволга" для обслуживания МЦД. В том числе были закуплены современные трехдверные модели "Иволга 4.0". Общая сумма инфраструктурных кредитов, одобренных для столицы, составляет 106,72 миллиарда рублей. Лимиты на 2022–2024 годы уже полностью использованы.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении МЦД в несколько регионов страны. Первыми городами станут Калуга, Смоленск, Тула и Ярославль. В итоге железнодорожный транспорт станет доступен для 11 регионов, где проживают более 30 миллионов человек.

