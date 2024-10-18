Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Минусовая температура ожидается в Москве в ночь на 19 октября, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Столбики термометров перейдут через нулевую отметку в сторону отрицательных значений. Автомобилистов в связи с этим просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что температура в Москве в ночь на субботу опустится до минус 4 градусов. По его словам, в ближайшую ночь столица будет находиться в холодной части антициклона.

Между тем ночь на 18 октября стала самой холодной с начала осени в Москве. Заморозки наблюдались практически повсеместно, за исключением центра столицы и западной части Подмосковья.

Сухая погода без осадков установится в столице минимум до вторника, 22 октября. В предстоящие выходные, 19 и 20 октября, потеплеет до 8–10 градусов, а в начале следующей недели воздух прогреется до 10–12 градусов.