Синоптик Вильфанд: в Москве температура опустится до минус 4 градусов в ночь на 19 октября

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В ночь на 19 октября температура в Москве опустится до минус 4 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшую ночь столица будет находиться в холодной части антициклона.

"Ближайшая ночь холодная. Минус 2 – минус 4 в городе, по области – до минус 5 перед восходом солнца", – сказал Вильфанд.

Между тем ночь на 18 октября стала самой холодной с начала осени в Москве. Заморозки наблюдались практически повсеместно, за исключением центра столицы и западной части Подмосковья.

Сухая погода без осадков установится в столице минимум до вторника, 22 октября. Об этом предупреждал синоптик Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящие выходные, 19 и 20 октября, потеплеет до 8–10 градусов, а в начале следующей недели воздух прогреется до 10–12 градусов.