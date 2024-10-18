Солнечная и сухая погода в Москве сохранится в выходные

В предстоящие выходные солнечная и сухая погода в Москве сохранится. В субботу, 19 октября, столбики термометров поднимутся до 6–9 градусов, однако ночью температура опустится до минус 2 градусов. Синоптики не исключили заморозки в некоторых районах столичного региона.

В воскресенье ночью ожидается от 1 до 2 градусов, днем – от 9 до 12 градусов.

"Пушкинская осень" придет в Москву на следующей неделе. Температура поднимется до 8–13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.