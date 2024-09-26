Врач Гасанов: слабость и быстрая утомляемость могут быть признаками проблем с сердцем

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К основным симптомам заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) относят давящие, жгучие боли в области сердца, ощущение нехватки воздуха, а также отеки стоп и голеней, сообщил врач-кардиолог Илькин Гасанов в беседе с "Газетой.ру".

Помимо этого, симптомами могут стать нехватка воздуха при физической нагрузке, повышение артериального давления, головные боли и ощущение перебоев в работе сердца, замирания, усиленного сердцебиения.

Однако Гасанов отметил, что многие болезни сердца могут протекать без явных симптомов. Он рекомендовал обращать внимание на малейшие изменения в своем самочувствии и своевременно обращаться к врачу.

Эксперт отнес к основным заболеваниям ССС гипертоническую болезнь, сердечную недостаточность, а также ишемическую болезнь сердца и фибрилляцию предсердий.

"Данный список достаточно длинный, но "пантеон" неизменно занимают одни и те же нозологии. В период пандемии резко увеличилось количество миокардитов – воспалительное заболевание сердечной мышцы, обусловленное, как правило, инфекционными агентами, в том числе коронавирусной инфекцией", – отметил кардиолог.

Гасанов обратил внимание, что существуют факторы риска, на которые нельзя повлиять, и факторы, на которые можно и нужно активно влиять – немодифицируемые и модифицируемые. К первым врачи относят наследственность, возраст, мужской пол, раннюю менопаузу. Ко вторым – курение, малоподвижный образ жизни, избыточное потребление поваренной соли, абдоминальное ожирение, повышение уровня глюкозы крови, холестерина и мочевой кислоты, нездоровое питание и злоупотребление алкогольными напитками.

Кроме того, по словам кардиолога, курение является одним из самых мощных независимых факторов риска, который значительно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы снизить риск возникновения заболеваний, Гасанов посоветовал соблюдать двигательную активность, следить за массой тела и при необходимости провести коррекцию нарушений липидного и углеводного обменов.

Он также уточнил, что эпидемиологические исследования в РФ показали рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 12% за 2020 год – 641 случай на 100 тысяч человек. Россия относится к странам с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний: от 54 до 57% населения умирает от заболеваний ССС, поэтому своевременное обследование играет важную роль в выявлении и предотвращении серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как справиться с внезапным приступом тахикардии. По его словам, задержка дыхания и валокордин помогут купировать приступ. Также он посоветовал глубоко вздохнуть и задержать дыхание, приложить к лицу лед или обмыть себя холодной водой, сильно нажать на глазные яблоки. Кроме того, можно выпить 40 капель валокордина, но если и это не остановит приступ, то нужно срочно вызывать скорую помощь.