Врач Кайбышева: долгий прием обезболивающих опасен для людей 60–65 лет

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Людям старше 60–65 лет, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвенной болезнью или гастритом не рекомендуется принимать обезболивающие препараты в течение длительного времени или в больших дозах, рассказала в беседе с News.ru старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ имени Пирогова Валерия Кайбышева.

Она отметила, что совместный прием обезболивающих с другими лекарственными средствами, такими как стероидные гормоны, антикоагулянты и антиагреганты, также может быть опасным.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто принимают небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты на протяжении всей жизни. Особенно это наблюдается у пациентов, которые перенесли операции на сердце или стентирования коронарных артерий.

"А при сочетании ацетилсалициловой кислоты еще с одним нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП), принимаемым с обезболивающей целью, риски возрастают", – подчеркнула врач.

При необходимости регулярного приема НПВП важно сочетать их с антисекреторными препаратами, которые снижают агрессивность желудочного сока.

Врач добавила, что НПВП являются эффективными препаратами, и риски минимальны при однократном приеме по рекомендации врача и соблюдении дозировки. По ее словам, если молодой человек без заболеваний ЖКТ, который не курит и не злоупотребляет алкоголем, не принимает другие лекарственные средства, то прием НПВП в течение нескольких дней в большинстве случаев безопасен.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о факторах, которые усугубляют проблемы с ЖКТ. По ее словам, стресс и депрессия могут усилить симптомы раздраженного кишечника, а тяжелая пища и сниженная физическая активность – негативно сказаться на работе ЖКТ. Изменения погодных условий, начало нового сезона и адаптация после отдыха также влияют на самочувствие людей, страдающих от гастрита.