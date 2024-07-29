Невролог Лацинова: о сотрясении головного мозга говорят потеря сознания и амнезия

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Главным признаком сотрясения мозга является кратковременный обморок. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-невролога Анну Лацинову.

Как напомнила невролог, сотрясением мозга называют закрытую черепно-мозговую травму (без перелома черепа) с остро возникшим нарушением функции головного мозга без повреждения его структуры. Возникает оно из-за удара головой, ушиба или, редко, резкого движения. Обычно это легкая травма, но в 10% случаев могут возникать субарахноидальные кровоизлияния. В 5% подобное требует проведения операции, добавила Лацинова. Кроме того, могут возникать эпилептические припадки и постконтузионный синдром.

При сотрясении мозга человек теряет сознание на время от 2 до 30 минут после удара головой. Иногда человек остается в сознании, но происходит оглушение. Также возможны нарушения памяти (ретроградная или антероградная амнезия), рвота, головные боли, головокружение и слабость. Врач отметила, что эти симптомы являются поводом для незамедлительного обращения к врачу.

Кроме того, признаками сотрясения могут стать вспышки, потемнение в глазах, боль при движении ими и нарушения зрения.

По словам Лациновой, специфическое лечение при сотрясении мозга не требуется. Врач может выписать симптоматические обезболивающие, седативные препараты или успокоительные. Так как структурных нарушений целостности мозга не происходит, орган полностью восстанавливает свои функции. При этом множественные сотрясения увеличивают риск развития болезни Паркинсона, деменции, депрессии, тревожности и синдрома гиперактивности.

Ранее россиянам рассказали о причинах раннего инсульта. Как отметила врач-невролог Юлия Валуйская, основными причинами являются некачественное питание, малоподвижный образ жизни, расстройства психики, курение, употребление алкоголя и наркотических веществ.

Распознать инсульт можно по острому началу, возможной громоподобной головной боли, неврологическом дефиците. Он зависит от зоны поражения и может проявиться асимметрией лица, нарушением речи, слабостью в конечностях с одной стороны.