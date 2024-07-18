Врач Валуйская: риск разрыва патологических сосудов возрастает на фоне расстройств психики

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Основными причинами раннего инсульта являются некачественное питание, малоподвижный образ жизни, расстройства психики, курение, употребление алкоголя и наркотических веществ. Об этом "Газете.ру" рассказала врач-невролог Юлия Валуйская.

Эксперт напомнила, что есть два варианта инсульта: ишемический, когда прекратилось кровоснабжение определенной зоны мозга, и геморрагический, когда произошло нарушение целостности сосуда, кровоснабжающего участок мозга.

По ее словам, произойти сосудистая мозговая катастрофа может абсолютно в любом возрасте. У молодых пациентов основной причиной этого является спонтанный разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо же разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки на фоне токсического воздействия. Валуйская добавила, что риск возрастает на фоне расстройств психики.

В старшем возрасте среди основных причин инсульта невролог назвала атеросклероз, гипертонию, сахарный диабет и сердечные патологии. Усугубляются эти состояния также тревожными, депрессивными расстройствами и другими психическими заболеваниями. Их число за последние 5 лет возросло в популяции минимум на 20%. Поэтому важно вовремя выявлять психические расстройства и работать с ними.

Распознать инсульт можно по острому началу, возможной громоподобной головной боли, неврологическом дефиците, который зависит от зоны поражения и может проявиться асимметрией лица, нарушением речи, слабостью в конечностях с одной стороны.

"Если заметили у себя или у другого человека резко возникшие симптомы, которые похожи на инсульт, не раздумывая нужно вызвать скорую помощь, чтобы пациент был как можно скорее направлен в стационар для диагностики и соответствующего лечения", – подчеркнула Валуйская.

Домашние кошки могут помочь избежать развития инсульта и инфаркта. Ученые из Университета Миннесоты провели исследование, в котором участвовали 3 тысячи человек. Выяснилось, что владельцы кошек страдали от инфарктов и инсультов на 30% реже, чем добровольцы без питомцев.