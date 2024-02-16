Терапевт перечислила причины развития инсульта в молодости

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Приступ инсульта в молодом возрасте может произойти из-за особого вида мигрени и загрязненного воздуха. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Романенко.

Она уточнила, что причиной инсульта может оказаться именно мигрень с аурой. Такой тип нарушения мозгового кровообращения называется мигренозным, объяснила специалист.

"Аура – это симптомокомплекс, который предшествует возникновению боли. Люди жалуются на ухудшение зрения и восприятия предметов, перед глазами появляются "звездочки", – рассказала Романенко.

Врач отметила, что при таком состоянии появляются обездвиженность в теле и покалывания в конечностях.

Кроме того, она предупредила, что риск развития инсульта в молодости повышает и загрязненный воздух. Подобная проблема касается жителей городов с большим числом предприятий и автомобилей. Врач посоветовала выбирать для прогулок места вдали от оживленных трасс.

До этого врач-кардиолог Анна Бирюкова заявила, что самыми полезными продуктами для работы сердечно-сосудистой системы являются рыба и масло. Также она подчеркнула, что организму необходимо получать и большое количество белка как животного (нежирное мясо и птица), так и растительного происхождения (чечевица и горох).

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что боль в голени, отек и синюшность могут указывать на развитие тромбоза глубоких вен. При появлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сделать ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, добавил он.

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