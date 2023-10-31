Кардиолог назвала привычки, ухудшающие работу сердца

Фото: depositphotos/Nitrub

Курение, а также употребление жирной и жареной пищи провоцирует развитие атеросклероза, что опасно для сердца. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

"К факторам, которые в перспективе могут ухудшить работу сердца, относятся курение, а также употребление жирного и жареного. Все это повышает холестерин и вызывает атеросклероз – появление бляшек в коронарных сосудах, которые питают сердце", – пояснила специалист.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Атеросклероз может вызывать ишемию, то есть недостаточное питание сердца, которое в дальнейшем способно привести к инфаркту миокарда.

Кардиолог добавила, что риску развития сердечно-сосудистых проблем особенно подвержено мужское население. "Мужчинам необходимо более тщательно следить за своим здоровьем. Вести активный образ жизни без гиподинамии и курения. Надо следить за холестерином, особенно за липопротеидами низкой плотности", – посоветовала Маршинцева.

Ранее были названы признаки, сигнализирующие о развитии проблем с сердцем. В частности, серьезно насторожить должны боли за грудиной, которые появляются при физической либо эмоциональной нагрузке. Подобный симптом требует немедленного обращения к врачу. Также о проблемах с сердцем могут предупреждать отеки ног и появление одышки.

