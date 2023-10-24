Специалист по гипертонии назвал худшую еду для сосудов

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Бляшки в сосудах появляются в связи с воспалением сосудистой стенки, поэтому лучше не употреблять некоторые продукты, являющиеся провокаторами атеросклероза. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, научного руководителя и главврача клиники, специализирующейся на лечении гипертонии, диабета и атеросклероза, Александра Шишонина.

В первую очередь он порекомендовал не есть постоянно и в больших количествах мед, поскольку он может вызвать хроническое воспаление из-за высокого содержания сахара и биологических веществ. При этом эксперт отметил, что этот продукт является еще и высокоаллергенным.

"Его следует рассматривать как лекарственное средство, особенно в случае простуды", – добавил врач.

Также специалист посоветовал не злоупотреблять гречкой по причине высокого количества углеводов в ее составе. По словам Шишонина, этот продукт может провоцировать пищевую аллергию, из-за чего появляется хроническое воспаление.

К числу вредных продуктов эксперт отнес и сладкую газировку, в которой содержится много сахара, что может существенно повлиять на риск хронического воспаления. Кроме того, врач выделил в эту же категорию и жареную картошку, гликемический индекс которой близок к показателю сладкой газировки.

При этом Шишонин посоветовал контролировать употребление вареной свеклы и моркови, поскольку в варенных овощах содержится чистый сахар, что может привести к атеросклерозу. Однако в сыром и маринованном виде свекла и морковь остаются полезными для людей с сосудистыми заболеваниями.

Ранее был назван лучший продукт для здоровья сердца в пожилом возрасте. Речь идет о печени трески, в которой присутствуют омега-3 жирные кислоты. Они оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Также в этом продукте содержится медь и витамин PP, которые нужны для поддержания здоровых сосудов.

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