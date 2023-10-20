Названы обследования, которые нужно пройти после 55 лет для профилактики инфаркта

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Людям старше 55 лет рекомендуется проверить уровень сахара и холестерина, а также пройти ряд других обследований, чтобы оценить риск развития инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Всем людям старше 55 лет рекомендуется пройти кардиологическое обследование. Сделать ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи. Также проверить холестерин и сахар, чтобы иметь понимание о состоянии своей сердечно-сосудистой системы. Это базовые вещи.

Если по результатам такого обследования будут обнаружены какие-либо проблемы со здоровьем, то потребуется регулярно наблюдаться у врача. Ярцева также перечислила меры, которые помогут снизить риски развития инфаркта.

"Нужно похудеть, больше двигаться, изменить пищевые привычки и бросить курить. Нервы также очень влияют на развитие инфаркта. Выброс гормонов стресса вызывает сужение сосудов. И если есть уже изначально какая-то сердечно-сосудистая патология, то даже незначительное повышение кортизола может привести к серьезным последствиям", – заключила терапевт.

Ранее россиянам рассказали, какой кашель может предупреждать о сердечной недостаточности. Отмечается, что такой симптом появляется из-за того, что в малом круге кровообращения происходит застой крови. В результате человек может кашлять во время физических нагрузок или в положении лежа. Однако только по одному кашлю нельзя определить сердечную недостаточность. Обычно недуг сопровождается и другими симптомами.

