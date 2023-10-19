Врач рассказала, какой кашель указывает на проблемы с сердцем

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Кашель в положении лежа или при физической нагрузке, сопровождающийся отеками, может сигнализировать о сердечной недостаточности. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Специалист пояснила, что сердечный кашель развивается при застое крови в малом круге кровообращения.





Татьяна Романенко врач-терапевт Чаще всего кашель при сердечной недостаточности возникает в положении лежа или при физической нагрузке. Он может быть как сухим, так и влажным в зависимости от стадии.

"При сердечной недостаточности кашель не является единственным отличительным симптомом. Помимо него, у человека также могут быть отеки и другие проявления этого заболевания", – уточнила эксперт.

Ранее были названы категории людей, которые наиболее подвержены развитию инфаркта. В группе риска находятся гипертоники и те, кто страдает от сахарного диабета, поскольку это заболевание провоцирует появление бляшек и тромбов. Кроме того, люди, которые сами перенесли инфаркт или у которых он случился у их родственников. Также в зоне риска находятся пациенты с ишемической болезнью сердца и высоким уровнем холестерина.

