Врач рассказала о первых предвестниках развития проблем с сердцем

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Боли за грудиной, нарушение сердечного ритма, отеки и одышка при незначительной физической нагрузке могут указывать на развитие проблем с сердцем. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Самый настораживающий признак – это боли за грудиной. Люди в основном считают, что сердце болит слева, там, где мы его прослушиваем. Но боли при нарушении коронарного кровотока, то есть при недостаточном кровоснабжении сердечной мышцы, как правило, ощущаются за грудиной", – отметила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если при физической или эмоциональной нагрузке возникают боли за грудиной, то это первый повод обратиться к врачу как можно скорее.

Также должны насторожить нарушение сердечного ритма, одышка и появление отеков. "Человек чувствует перебои в работе сердца, очень частое биение или какие-то пропуски. Это тоже проблема, с которой надо пойти к врачу. Также если просто есть ухудшение самочувствия, появление одышки при минимальной физической нагрузке, отеков на ногах, то нужно выяснить, нет ли проблем с сердцем", – подчеркнула специалист.

Для профилактики рекомендуется хотя бы раз в год посещать терапевта, даже если ничего не беспокоит. "Нужно делать ЭКГ, сдавать элементарные анализы, чтобы врач послушал, посмотрел. Это такой необходимый минимум, чтобы ничего не пропустить", – заключила Чернышова.

Ранее россиянам рассказали, что о сердечной недостаточности может предупреждать кашель. Зачастую он возникает, когда человек принимает положение лежа или физически трудится. В таких случаях кашель бывает как сухим, так и влажным. Симптом развивается на фоне застоя крови в малом круге кровообращения.

