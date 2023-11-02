Кардиолог назвала самые полезные продукты для сердечно-сосудистой системы

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Самые полезные продукты для работы сердечно-сосудистой системы – рыба и масло. Об этом заявила врач-кардиолог Анна Бирюкова, сообщает "Газета.ру".

Врач отметила, что число сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире с каждым годом растет, одним из факторов развития является неправильное питание. По ее мнению, сбалансированное питание – это не только диеты, но и поступление в организм всех необходимых питательных веществ.

Из продуктов, ежедневное употребление которых снижает риск заболеваний сердца и сосудов, Бирюкова назвала жирную рыбу (сельдь, скумбрия и лосось) и несколько видов масла – оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое и рапсовое. В этих продуктах есть много полиненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают здоровое состояние сердечно-сосудистой системы, сказала медик.

Также кардиолог подчеркнула, что организму необходимо получать и большое количество белка как животного (нежирное мясо и птица), так и растительного (чечевица и горох). Кроме того, она рекомендует добавить в рацион больше овощей и фруктов: клетчатка выводит из организма избыток жиров и необходима для роста "полезной" микрофлоры. По ее словам, каждый день надо есть пять порций овощей и фруктов, то есть около 500 граммов.

Не менее полезны и сухофрукты, но в них сахара больше, поэтому порцию нужно съедать меньше, продолжила Бирюкова. Кроме того, иногда производители вываривают фрукты в сахаре, продавая их под видом сухофруктов. Такие товары лучше не брать, заключила кардиолог.

Врач-диетолог Наталья Лазуренко, в свою очередь, предупредила, что вредные привычки, малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут привести к развитию тромбоза. Об этом передает News.ru.

Она считает, что сбалансированный рацион может уменьшить метаболический риск и привести к устойчивому сбросу веса. Это тоже снизит риск развития воспалительных процессов, которые усиливают свертывание крови, добавила диетолог.

Лазуренко объяснила, что система питания определяет плотность и вязкость крови. Если в рационе мало воды или замена воды, например, на кофе, то это может спровоцировать застой венозной крови, что приведет к образованию тромбов.

Она советует изменить питание и вместо перекусов организовать полноценный прием пищи. Также диетолог рекомендовала меньше пить сладкой газировки, не есть фастфуд и больше двигаться.

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